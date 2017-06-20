Süleymanpaşa’ya modern sebze ve meyve hali kazandırılıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaçları da artan Süleymanpaşa’ya büyük ve modern bir sebze meyve hali kazandırmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında Yavuz Mahallesinde başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor. 29 bin 751 metrekare arsa üzerinde 3 bin 961 metrekare alana sahip büyük ve modern bir tesis inşa ediliyor. Tesis bünyesinde 2 bin 486 metrekare hal binası, 554 metrekare idari bina, 887 metrekare sandık hali sahası, 33 metrekare güvenlik ve kantar binası bulunuyor. Hal binasında 30 dükkan, satış alanı, çay ocağı ve tuvaletler, idari binada ise yönetici odası, zabıta odası, ilk yardım odası, mescit, toplantı odası, yemekhane ve mutfak yer alıyor. 6 milyon 912 bin 440 TL ihale bedelli Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Hali’nin 2018 Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Yavuz Mahallesindeki şantiye alanında yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen ve görevlilerden bilgiler alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Her şeyin en iyisine layık olan halkımıza, büyük ve modern bir Sebze ve Meyve Hali kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Başlatmış olduğumuz inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Üretim alanlarından getirilen tarımsal ürünler burada sağlıklı bir ortamda depolanacak ve yine manavlarımız, pazar esnafımız ve marketler üzerinden halkımıza ulaşacak. İnşaat çalışmalarımız tamamlandığında Süleymanpaşa ilçemiz bir modern tesise daha kavuşmuş olacak. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.