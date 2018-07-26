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26 Temmuz 2018 15:19

Süleymanpaşa’ya üç boyutlu Atatürk silueti

Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra vatandaş odaklı yatırımlarını da sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin ardından Süleymanpaşa ilçesi Sahil Dolgu Alanı’na da üç boyutlu Atatürk silueti inşa etti.

Süleymanpaşa’ya üç boyutlu Atatürk silueti

26 Temmuz 2018 15:19


Hizmet ve yatırımlarını aralıksız bir şekilde yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, daha önce Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde inşa ettiği 3 boyutlu Atatürk siluetini Süleymanpaşa ilçesine de kazandırdı.


Süleymanpaşa ilçesi Sahil Dolgu Alanı’na inşa edilen üç boyutlu Atatürk silueti projesinde 38 adet çelik boru kullanıldı. Atatürk siluetinin genişliği 4,70, uzunluğu ise 9,5 metre. 3 boyutlu modelleme tekniği ile yapılan proje, gerçekleştirilen ışıklandırma çalışması ile birlikte Süleymanpaşalı vatandaşlara geceleri ayrı bir görsel zenginlik sunacak.



"Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kalbidir"


Üç boyutlu Atatürk siluetini inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’na yapılan Atatürk silüeti hizmete sunulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kalbidir ve daima öyle kalacaktır. Onun fikirleri ve idealleri sonsuza kadar yol göstericimiz olacaktır" dedi.




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