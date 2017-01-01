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01 Ocak 2017 19:22

Şüpheli araçta 2 tabanca ve uyuşturucu çıktı

Şüpheli araçta 2 tabanca ve uyuşturucu çıktı

01 Ocak 2017 19:22

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, uyuşturucu maddesi ve 2 ruhsatsız tabanca çıkarken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu metamfetamin maddesi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Daha sonra araçta bulunan Ç.T., M.Ç., A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerini ardından serbest bırakıldılar.



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