Suriyeli çocukların eğitime kazandırılması çalışmaları

Düzenlenen toplantıda Tekirdağ’da yaşayan Suriyeli vatandaşların tespiti ve eğitim çağında olan çocukların eğitime kazandırılması amacıyla oluşturulan yerel eylem planı çerçevesinde yapılacaklar görüşüldü.

Tekirdağ Valiliği bünyesinde oluşturulacak komisyonlar ile Suriyeli vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilerek, verilecek hizmetlerin belirlenmesi ve ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmaların planlamasının yapıldığı toplantıda konuşan Vali Mehmet Ceylan, konunun hassasiyetine dikkat çekerek, gerekli çalışmaların bir an önce yapılması ve uygulanması talimatını verdi.