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Suriyeli şahsa gasp: 4 tutuklama

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Suriyeli bir şahsın gasp edilmesiyle ilgili adliyeye çıkarılan 9 kişiden 4’ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Suriyeli bir şahsın gasp edilmesiyle ilgili adliyeye çıkarılan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda, Suriyeli bir şahsın telefonu gasp edildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.


Adliyeye çıkarılan 9 kişi, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Olayla ilgili 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i Suriyeli olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

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