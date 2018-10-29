Suriyeli şahsa gasp: 4 tutuklama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Suriyeli bir şahsın gasp edilmesiyle ilgili adliyeye çıkarılan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda, Suriyeli bir şahsın telefonu gasp edildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan 9 kişi, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olayla ilgili 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i Suriyeli olmak üzere 4 kişi tutuklandı.