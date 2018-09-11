Suriyeli şahsın evinden çıkanlar şoke etti

Tekirdağ'da kaçakçılık yapan Suriye uyruklu bir şahıs, yaklaşık 250 bin değerindeki kaçak telefon ve telefon malzemesiyle evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu M.E.'nin Suriye'den kaçak telefon getirip piyasaya sürdüğü bilgisi alan ekipler harekete geçti. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriyeli M.E.'nin evinde arama yapıldı.

Ekiplerce yapılan operasyon sonrasında değeri yaklaşık olarak 250 bin TL değerinde kaçak teknolojik aletler ele geçirildi. Evden ve iş yerinden 6 adet tablet, 35 cep telefonu, 12 adet bluetooth kulaklık, 874 adet ekran koruyucu kırılmaz cam, 626 adet çeşitli modelleri için cep telefonu kılıfı, 109 adet cep telefonu bataryası, 189 adet cep telefonu kulaklığı, 216 adet cep telefonu şarj aleti, 60 adet çeşitli markalarda kol saati, 6 adet markasız Powerbank, 61 adet flash bellek, 107 adet cep telefonu tutucu ve bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Tekirdağ Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.