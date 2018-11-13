Sürücülere 1 milyon 34 bin TL ceza

Tekirdağ'da bir haftalık trafik denetimlerinde sürücülere 1 milyon 34 bin TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte sürücülerin farkındalığını artırarak insan yaşamını ve sağlığını korumak, maddi kayıpları minimum seviyeye indirebilmek amacıyla 05-11 Kasım tarihleri arası Tekirdağ genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, kontrol edilen 9 bin 609 araçtan 2 bin 243 araca cezai işlem uygulandı. 124 araç trafikten men edildi. Toplam 1 milyon 34 bin TL para cezası uygulandı.