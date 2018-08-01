Sürücülerin kaldırım sorumsuzluğuna zabıtadan broşürlü uyarı

Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnaflara ve vatandaşlara, yayalar, yaşlılar ve engellilerin herhangi bir yere yürüyerek ulaşabilmesi için kaldırımları kullandığını, kaldırımların yayalar için yapılmış yol olduğunu, vatandaşların rahat bir ortamda cadde ve sokaklarda gezebilmeleri için kaldırımları işgal etmemeleri gerektiğini, yaya kaldırımının herhangi bir şekilde işgal edilmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nca cezai müeyyide gerektiren bir kabahat olduğunu, aksi halde idari para cezası uygulanacağını, cadde ve sokaklarda gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.