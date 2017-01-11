Süs bitkilerine don önlemi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan soğuk havalar, süs havuzlarının ve parklardaki göletlerin donmasına sebep oldu. Belediye ekipleri, yeşil alanlarda bulunan süs bitkilerinin donmaması için ise çuvallı, naylonlu don tedbiri aldı.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının gündüzleri eksi 10, geceleri de eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte sıcak iklimi seven ağaç ve süs bitkilerini koruma altına aldı. Santral Parkı başta olmak üzere ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda yer alan palmiye ağaçları ve süs bitkilerini soğuktan etkilenmemesi için önce çuval benzeri malzeme ile kaplayan ekipler, yağışlardan etkilenmemesi için de naylonla sardı.

Hava sıcaklığının gündüzleri sıfırın altında 10 derece, geceleri de sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Çorlu’da, soğuk havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği kaydedildi.