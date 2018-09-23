Süslü kadınlar egzoz gazına karşı pedalladı

Tekirdağ'da kadınlar, birçok kentte olduğu gibi, "Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu" sloganıyla Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenledi.

İlk olarak 2013 yılında İzmir'de başlayan ve her geçen yıl daha da yaygınlaşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl da tüm yurtta düzenlendi. Tekirdağ'da da gerçekleşen bisiklet turuna 60'a yakın kadın katıldı. Renkli kıyafetlerini giyip, balonlar, çiçekler ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, "Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu" sloganıyla hareket etti. Kadınlar Süleymanpaşa sahil dolgu alanında bir araya geldi. Grup adına bir konuşma yapan Selin Şen, “Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu" sloganıyla pedal çevireceğini aktararak, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu bu yıl Tekirdağ'ın da dahil olduğu 65 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdik” dedi.

Kadınlar Barış ve Özgürlük Parkı'ndan başlayarak Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'ne kadar turlayıp başlangıç noktasına gelerek etkinliği sonlandırdı. Kadınlara bir grup erkek de pedal çevirerek destek oldu.