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Taciz zanlısını şortu ele verdi

Tekirdağ’da market çalışanı iki kadın kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri şüpheliyi giydiği şortundan teşhis etti.

Tekirdağ'da market çalışanı iki kadın kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri şüpheliyi giydiği şortundan teşhis etti. 3 çocuk babası şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre olay, Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir markette çalışan R.Ö. ve S.Ç. adlı iki kadın iddiaya göre iş çıkışında ayağında şort olan bir kişinin elle tacizine uğradı. Kadınların çığlık atması üzerine şüpheli kaçarken çığlık sesini duyanlar kadınların yardımına koştu. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri kadınların verdiği eşkâl bilgilerinden yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.


Mağdur kadınların giydiği şortundan teşhis ettikleri evli ve 3 çocuk babası olduğu kaydedilen A.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Ergene İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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