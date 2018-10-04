Takla atan otomobil başka bir aracın kamerasına yakalandı

Tekirdağ'da seyir halindeki aracın kontrolden çıkıp takla atması aynı istikametteki diğer araçların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çorlu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ö'nün kullandığı 59 LL 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Otomobilin sürücüsü de takla atan aracın altında kalarak yaralandı. Kaza anları başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayı gören diğer sürücüler, takla atan otomobilin altında kalan Zeki Ö.'yü çıkardı. Zeki Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.