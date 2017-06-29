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29 Haziran 2017 07:41

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Tekirdağ’da takla atıp ters dönen otomobilde bulunan iki kişi, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldular.

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

29 Haziran 2017 07:41


Kaza, Tekirdağ merkez İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Değirmenaltı Mahallesi Namık Kemal Üniversitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi halen öğrenilemeyen 59 KB 003 plakalı otomobil, üniversite güzergahında seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetindeki kaybettikten sonra orta refüje çarparak ters döndü. Takla atıp ters dönen otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı, kazadan şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldular. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, takla atan otomobil çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.




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