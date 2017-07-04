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04 Temmuz 2017 09:24

Takla attıkları aracı kendileri düzelttiler

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

Takla attıkları aracı kendileri düzelttiler

04 Temmuz 2017 09:24

Otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken araç, çekici ve itfaiye beklenmeden çevredeki vatandaşların desteği ile düzeltildi.


Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan Hakan Ş. (36), kayınvalidesinin üzerine kayıtlı otomobil ile işe gitmek için yola çıktı. Aşırı hızlı olduğu tespit edilen Hakan Ş., düz yolda takla attı. Kazanın ardından şoka giren sürücü Hakan Ş. ve beraberindeki üç arkadaşı, takla attıkları aracı çevredeki vatandaşların yardımı ile kendi imkanlarıyla düzeltti. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri ise, olay yerine gelerek LPG’li aracı kontrol altına aldı.


Kaza ile ilgili tutanak tutmak isteyen trafik polisleri sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Polis ehliyetsiz sürücü hakkında cezai işlem uygularken kazaya karışan otomobil çekici aracılığı ile otoparka götürüldü.




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