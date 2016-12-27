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27 Aralık 2016 20:46

Taksiyle ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Taksiyle ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

27 Aralık 2016 20:46

Tekirdağ’da ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.00 sularında Tekirdağ Hayrabolu karayolu, Osmanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hayrabolu’dan Tekirdağ istikametine gitmekte olan Figen Öztürk idaresindeki 59 T 5192 plakalı ticari taksi ile aksi yönde gitmekte olan Recep Kocabey yönetimindeki 39 NK 129 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, takside bulunan sürücü Figen Öztürk, Soner Can, Güngör Öztürk ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Recep Kocabey, Hande Kocabey, Hülya Kocabey ve Şükran Kocabey yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri kaza sonucu sıkışan taksi sürücüsü Figen Öztürk’ü araçtan çıkardı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada yaralananlardan Şükran Kocabey’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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