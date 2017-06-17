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17 Haziran 2017 11:27

TAMP bilgi yönetimi, izleme ve değerlendirme toplantısı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Tekirdağ Afet Müdahale Planı Bilgi Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu Destek Çözüm Ortakları Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi.

TAMP bilgi yönetimi, izleme ve değerlendirme toplantısı

17 Haziran 2017 11:27


Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda Bilgi Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, paydaş kurumların temsilcileri, İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi, Çerkezköy Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Ergene Belediyesi, Kapaklı Belediyesi, Malkara Belediyesi, Muratlı Belediyesi, Saray Belediyesi, Şarköy Belediyesi yetkilileri katıldı.


Toplantıda planın genel işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verilerek görevli personelin eğitim konuları görüşüldü.




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