Tanık Belgeseli 1 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından hazırlatılan Tanık adlı belgesel Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 1 Kasım günü seyirci ile buluşacak.

Göz kamaştırıcı gelişimiyle herkesi hayran bırakan, memleket kavramının tam hakkını veren, farklı yörelerden göçle gelen vatandaşlarla kültür ve tarih harmanı bir kent olan Çorlu'nun zenginliğini dünden bugüne, bugünden yarına belgelemek, kayıt altına almak ve gelecek nesillere bir kültür mirası bırakmak amacıyla çalışmalarına devam eden Çorlu Belediyesi, hayata geçirdiği yeni proje kapsamında; çekimleri tamamlanan kentin ve bu kentte yaşayanların kimliğine ışık tutacak Tanık belgeselini seyirciyle buluşturacak.

Çorlu'da yaşayan ya da yaşamının ilk yıllarında yurt içinden ve yurt dışından göç ile Çorlu'ya gelen geçmişe, değerlere ve Çorlu'nun özüne tanık olan, yaşayan çınarların hatıralarından oluşan Tanık belgeselinin ilk gösterimi 1 Kasım Perşembe günü Orion Alışveriş Merkezi'ndeki sinema salonunda 14.00 ve 16.00 seanslarında gerçekleştirilecek. Ücretsiz olan etkinliğe tüm Çorlu halkının davetli olduğu kaydedildi.