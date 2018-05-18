Tarihi cami restore edilecek

1847 yılında Hoca Yusuf Efendi tarafından yaptırılan cami, Balkan Savaşı sırasında büyük zarar gördü. Ardından da dört defa yangın geçirdi. Sultan Abdülhamit Han döneminde restore edilerek ibadete açılan cami, 1995 tarihinde çıkan yangının ardından kullanılmaz hale geldi ve kaderine terk edildi. Yangının ardından ibadete kapanan caminin hemen yanı başına Karaağaç Merkez Camsi yapıldı. Bu caminin yapılmasının ardından tamamen atıl halde bulunan tarihi cami, definecilerin de hedefi oldu. Caminin iç duvarlarında hazine olduğu iddiaları üzerine defineciler büyük zarar verdi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bir görüşme yapacağını ve tarihi caminin restorasyonu için ne gerekiyorsa yapılması yönünde talimat vereceğini kaydetti.