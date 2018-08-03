Tarihi çeşmeler restore ediliyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli bölgelerde bulunan tarihi çeşmeler, eskiden olduğu gibi akmaya devam edecek.

Çorlu’da bulunan tarihi çeşmelerde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Belediyemiz tarafından hazırlanan Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan Raporu doğrultusunda ilk etapta 4 tarihi çeşme için restorasyon çalışması planlandı. Diğer çeşmelerle ilgili olarak gerekli izinleri bekliyoruz. Tarihimizi gün yüzüne çıkarabilmek için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında tarihi çeşmelerimizi de yeniden işler hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Hacı Hamam Sokak üzerinde yer alan Gazi Çeşmesi (Tavanlı) ve Doğanca Evi yakınlarındaki Hastane Çeşmesi’ni yeniden kullanıma sunmak üzere restorasyon çalışmalarına başladık. Restorasyon çalışmalarının ardından alanda peyzaj çalışmaları yapılacak ve bölge aydınlatılacak. Tarihi çeşmelerimizden eskiden olduğu gibi yeniden su akacak ve halkımızın kullanımına açılacak. Bu iki tarihi çeşmemizi restore edip hizmete sunduktan sonra şehrimizdeki diğer çeşmelerimizin de restore edilebilmesi için çalışmalara başlayacağız" dedi.