Tarihi yapılar için üretilen koruma projeleri tanıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Daire Başkanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işıkgör ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Kadir Albayrak, "İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanımız Dilşad Ergin’in yapmış olduğu Miras Atölyesi 1 ve 2 ile ilgili sunum sonucunda, Tekirdağ’ı seven ve bilgi sahibi olan arkadaşlarımızla bir toplantı daha düzenlenmesi gerektiği sonucuna vardık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapının dışında kültürel mirası koruma konusunda nereye geldiğinin görülmesini istedim. 2018 ve daha sonrası Tekirdağ için çok güzel olacak. Her şey Tekirdağ için. Biz Tekirdağ’ı çok seviyoruz" dedi.

Başkan Albayrak’ın konuşmasının ardından İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin tarafından bilgiler verildi. Dilşad Ergin, Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesindeki Miras Atölyesi 1 Projesi kapsamında binalara yüklenecek olan fonksiyonlar ve projede yer alan Mübadele ve Göç Evi konusundaki çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Ergin’in ardından Müzeolog Burçak Madran da Mübadele ve Göç Evi, Somut Olmayan Kültürel Miras Atölyesi konularında katılımcılara bilgiler verdi. Konuşmaların ardından projeler ile ilgili görsel sunum izlendi.