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14 Nisan 2017 13:02

Tarım Müdürlüğü ekiplerinin hububat kontrolleri başladı

Tekirda ğ’ın Malkara ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, hububat ekili tarım arazilerinin kontrollerine başladı.

Tarım Müdürlüğü ekiplerinin hububat kontrolleri başladı

14 Nisan 2017 13:02


Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dr. Cengizhan Erbaş, teknik personeller Ziraat Mühendisi 0Erman Sayhan ve Tekniker Ali Demirel, Müstecep Mahallesi’nde arazide ürün kontrolü yaptı. Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, “2016 yılı güzlük hububat ekilişleri ekim döneminde yağışların yetersiz olması nedeniyle ürün-çıkış sorunlarına neden olmuş, bu durum bazı çiftçilerde endişe yaratmıştır. Ancak kış ve ilkbahar döneminde yağışların yeterli olmasından dolayı ekim alanlarının büyük bir çoğunluğunun çimlenerek çıkışını tamamladığı tespit edilmiştir. Bu haliyle hububat rekoltesin de sorun yaşanmayacağı düşünülmektedir" denildi.


Açıklamada ayrıca, "Gübreleme uygulamaları önemli bir yer tuttuğundan çiftçilerimizin özellikle yağışları takip ederek gübrelerini yağıştan önce atmaları hem gübre kayıplarının önlenmesi hem de daha verimli olacaktır. Tarımsal üretimde zirai mücadele de önemli bir yere sahiptir. Müstecep Mahallesinde Hububat ekili arazilerde yaptığımız kontrolde cüceleşme ve yer yer seyrekleşmeler sebebiyle zarara uğramış tarlada “Buğday Sineği” tespiti yapıldı. Çiftçilerimizin durumdan etkilenmemeleri için ekili arazilerinde hastalık ve zararlılar açısından gerekli kontrollerini yaparak, ürünlerini gözlemlemeli ve herhangi bir olumsuzluk karşısında İlçe Müdürlüğümüze müracaat etmelidir. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.




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