Tekirdağ Malkara'da bir tarlada yakılan ateş itfaiyeyi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaştan gelen yangın ihbarı üzerine Malkara itfaiye ekipleri Gazibey Mahallesi kırsalına hareket etti. Arazide yangın arayan itfaiye ekipleri olumsuz bir duruma rastlamadı. Yangınla ilgili ihbarın, tarlada yakılan küçük çaplı bir ateşten yükselen dumandan kaynaklandığı anlaşıldı. Bölgede anız yangınının olmadığı belirtildi.