Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Tekirdağ TSO'da anlatıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ‘Taşınmaz Ticareti' (Emlak Danışmanlığı) hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

Seminere Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ Emlakçılar Derneği Başkanı ve Tekirdağ TSO Meclis Üyesi Şahin Umur, Tekirdağ TSO Meclis Üyesi Ercan Kısa, Tekirdağ TSO üyeleri ve çok sayıda emlakçılık yapan sektör temsilcileri katılım gösterdi.

Haziran ayında yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in emlak ve gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme olduğunu belirten Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, "Söz konusu yönetmelik, mesleği disipline kavuşturacak olması açısından sektör tarafından uzun süredir beklenen bir düzenlemeydi. Yeni yönetmelikle değişen birçok uygulama söz konusu. Bugün de yeni düzenlemeler kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerimiz bizlerle ve birazdan konunun tüm detaylarını bizlere aktaracaklar, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Gümrük ve Ticaret Denetmeni Hikmet Üçgül ve Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Furtına, Yönetmelik ile tanımlanan taşınmaz ticareti ve taşınmaz ticareti yapan işletmelerin alması gereken yetki belgesine ilişkin usul ve esaslar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Yetki belgesi olmayan işletmelere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmediğini belirten yetkililer, yetki belgesi başvurularının Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacağını belirtti. Seminer soru-cevap bölümün ardından sona erdi.