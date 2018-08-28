Tatil bitti, çöplük alanlar kaldı

9 günlük bayram tatili sırasında piknikçilerin Tekirdağ’ın Kumbağ ilçesinde bulunan ormanlık alanında, bıraktığı çöp yığınları çevre kirliliğine neden oldu. Çöplük alanına dönen Kumbağ ormanlık alanları vatandaşlar tarafından da tepkilere neden oldu. Poşetlerin, pet şişelerin, cam şişlerin ve çeşitli çöplerin oluşturduğu çirkin görüntüleri, vatandaşlar sosyal medya hesaplarında paylaşılarak tepki gösterildi.

Piknikçilerin, çöplüğe çevirdiği alanı Süleymanpaşa Belediye yetkilerinin en kısa zamanda temizleyeceği öğrenildi.