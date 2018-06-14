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14 Haziran 2018 12:09

Tatilciler akın akın Tekirdağ’a geliyor

Tekirdağ’daki feribot iskelelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sırada bekliyor.

Tatilciler akın akın Tekirdağ’a geliyor

14 Haziran 2018 12:09


Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul’dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.



Araç yoğunluğu 4 kilometreyi buldu


Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı’nda, araç kuyrukları zaman zaman 4 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.


Yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tatilcilerden Erol Kaş, "Avşa sırası düzgün değil bir oradaki köşede insanlar birbirini katlediyor, saygısızlık diz boyu. Önlem alınmasını istiyoruz. Bir de gemilerin arttırılmasını istiyoruz. Saat başı olursa en azından böyle günlerde iyi olur. Saat dokuzda buradaydık 12.30 gemisine binebilirsek ne ala. İstanbul’dan Avşa’ya gemi konulmasını talep ediyoruz. Özellikle arabalı gemi konulmasını talep ediyoruz" dedi.



"Sabah 8’den beridir bekliyoruz"


Tatilcilerden Orhan Koçyiğit ise, "Avcılar’dan geliyorum bayram tatili için Avşa’ya gideceğiz inşallah. Sabah sekizden beri bekliyoruz işte herhalde 12.30 gemisine binemeyeceğiz. 15.30 gemisine de binmemiz belli değil. Şu an 85’inci arabayım" diye konuştu.




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