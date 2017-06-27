Tatilciler dönüş yolunda

İstanbul ve yakın illerdeki vatandaşların bayram tatilinin ardından dönüş yapmasıyla birlikte Tekirdağ-İstanbul karayolunda yaklaşık 50 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu. Tekirdağ’dan İstanbul’a gidiş yolu tamamen tıkanırken, geliş yolu ise bomboş kaldı. Yer yer yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatma çalıştı. Trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü.

Gökçeada’da tatilden döndüğünü ifade eden bir sürücü, “Bayram için tatile gitmiştim. Buranın trafiği İstanbul trafiğinden bir farkı yok şu anda çok anımsatıyor” dedi.