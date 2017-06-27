Tatilciler dönüş yolunda, Tekirdağ’da trafik felç

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, tatillerini daha yakın yerlerde geçirmek isteyen İstanbul ve diğer illerdeki vatandaşlar bayramın son gününde dönmeye başladı. Süleymanpaşa ilçesinde adım atacak yerin kalmadı Altınova ve Kumbağ plajları yavaş yavaş boşalmaya başladı. Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla birlikte özellikle Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova, Barbaros ve Kumbağ mahallerine giren sürücüler saatlerce çıkamadı. Tekirdağ’da trafik felç olurken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatma çalıştı.

Öte yandan Tekirdağ’dan İstanbul istikametinde bulunan gidiş yolu araçlarla dolup taşarken, İstanbul’dan Tekirdağ yönünde bulunan geliş yolu ise adeta bomboş kaldı.

Tekirdağ’ın halk plajlarına gelip tatillerini tamamlayan Vatandaşlar, “Tatilimizi tamamladık, çok güzel geçti eğlendik. Artık dönüş zamanı toparlanıp evlerimize döneceğiz artık” dediler.