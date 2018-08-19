Tatilcilere dalga çilesi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından İstanbul ve yakın çevre illerdeki vatandaşlar Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı halk plajlarına akın etti. Süleymanpaşa Altınova Halk plajına gelen vatandaşlar denizin dalgalı olması nedeniyle daha çok plaj kenarlarında ve kumsal alanda güneşlenmeye çalıştı.

Yoğun dalgalara rağmen yüzenlere cankurtaran uyarısı

Dalgaların yoğun olduğu plaj alanda, çeşitli boğulma olaylarına karşılık cankurtaran sayısı da artırıldı. Zaman zaman dalgaların arasında denize girmeye çalışan vatandaşlar için plaj alanda görev başındaki cankurtaranlar sürekli çeşitli uyarılarda bulundu.