Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 18:03

Tatilcilerin dönüş çilesi

Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan tatile giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ ve çevre yollarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Tatilcilerin dönüş çilesi

17 Haziran 2018 18:03


Ramazan Bayramı Tatili nedeniyle araçlarıyla Trakya ve güzergahında bulunan illere giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Tekirdağ ve çevre yolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları arasında ilerlemeye çalışıyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.



Yer yer kazalar yaşandı


Tekirdağ’dan İstanbul’a gidiş yolları araçlarla dolup taşarken, geliş yolları ise bomboş kaldı. Tatilcilerin yoğun dönüşleri nedeniyle yer yer maddi ve yaralanmalı kazalarda yaşandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet ekipleri de trafiği rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç