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23 Ağustos 2018 22:23

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kitlendi

Bayram tatiline çıkan ve dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp, erken yollara çıkan tatilciler yolları kitledi.

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kitlendi

23 Ağustos 2018 22:23

Tekirdağ-İstanbul yolunda şehir içinde uzun kuyruklar oluştu.


Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip, tatile çıkan bazı tatilcilerin dönüşü başladı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki illerle diğer merkezlere dönüşe geçenlerin oluşturduğu yoğunluk karayollarının bazı kesimlerinde yine çileye döndü. Tekirdağ-İstanbul yolu erken dönüş yapan tatilcilerin uzun kuyruklarıyla yolları kitledi. Özellikle şehir merkezine girişte uzun kuyrukların oluştuğu gözlemlenirken, şehir içindeki araçların da tatilcilere karışmasıyla trafik kuyruğu kilometrelerce uzadı.


Tekirdağ şehir merkezinde trafik felç olurken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.




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