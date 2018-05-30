Dr. Mustafa Şentop Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın isminin kanuna aykırı olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti MKYK Üyesi, İstanbul Milletvekili ve Tekirdağ Milletvekili adayı Prof. Dr. Mustafa Şentop, seçim bölgesi Çorlu’da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın isminin kanuna aykırı olduğunu savundu. 2 dönemden bu yana İstanbul milletvekili olan ancak 24 Haziran seçimleri öncesi memleketi Tekirdağ’dan milletvekili adayı gösterilen Şentop "Cumhur İttifakı bizim 15 Temmuz’dan bu yana yürütmüş olduğumuz ’önce Türkiye’ anlayışı ile yürütmüş olduğumuz çalışmanın esasen somutlaşmış haliydi. Biz diğer partiler gibi ittifakla ilgili bir kanun ortaya çıktıktan sonra ‘yahu madem böyle bir şey oluyor ittifak yapalım deyip’ yola çıkmış değiliz. Biz zaten esasen daha önce ittifak halinde hareket ediyorduk. Daha önce müttefiktik bu kanun da bizim ittifakımızın kanuni temeli olsun diye yapmış olduk. Bu anlamda Cumhur İttifakı artık kanunlarla da siyasi ittifaklar mümkün hale geldiği için bu anlamda bir seçim ittifakıdır. Ama bu ittifakın bir hikayesi var 15 Temmuz’a kadar uzanan bir arka planı bir hikayesi var ve bir tezi bir iddiası var o da bu sistemi yani devletimizi ve millet iradesini tahkim eden bu sistemi bütün kurum ve kurullarıyla yerleştirmek için elimizden gelen sistemi birlikte müttefiken yapmak üzere hareket edeceğiz. Dolayısıyla bu önümüzdeki beş yıllık dönemde de bu tüm kurum ve kurullarına bu sistemin yerleşmesi için birlikte çalışacağımız anlamına geliyor" diye konuştu.

"Kanunu yazan biri olarak söylüyorum bir siyasi partinin adını seçim ittifakı kullanamaz”

"Kanunlardaki düzenlemelerde ittifakın hangi saikle, niyetle yapıldığı aranmıyor" diyen Şentop, "İşte bugün sadece adı millet ittifak olan ittifaktaki arkadaşların olduğu gibi onların niyetleri seçime kadar ve seçimde meclise birlikte ne sokabilirlerse milletvekili sokmak için yapılmış daha sonra herkes partisine gidecek, dağılacak" dedi.

Şentop, "Tabi biz ittifakların her birinin ünvanı olabilir ya da olmayabilir mecburiyet getirmedik. Kanundaki düzenlemede unvan olabilir ama unvan olduğu takdirde herkes keyfi olarak istediği şekilde bir unvan bir isim kullansın mı kullanmasın mı bunu tartıştık. Burada bir takım sınırlamaların olması gerektiği meselesini, siyasi partilerle ilgili varsa bir takım sınırlamalar olması gerektiğini düşündük. Sonra zaten siyasi partiler kanununda siyasi partilerin kullanacağı veya kullanamayacağı isimlerle ilgili açık bir düzenleme var. Biz de bu düzenlemeyi yaptık yaptık ve dedik ki seçik seçim ittifakı yapan partiler unvan kullanabilir ama bu durum siyasi partiler kanununda siyasi partilerin kullanacağı isimlerle ilgili sınırlamalara tabidir dedik. Oradaki sınırlamalardan bir tanesi de şu anda Türkiye’de halihazırda mevcut olan bir siyasi partinin ismini bir başka siyasi parti kullanamaz. Şu anda Türkiye’de Millet Partisi diye bir parti var. Sayın Aykut Edibali’nin genel başkanlığını yaptığı bir parti var. Bu seçimlere katılamıyor bu parti. Ama böyle bir parti bizim kanunlarımıza göre anayasal sistemimize göre siyasi partilerle ilgili mevzuatımıza göre var olan bir parti. Şimdi var olan bir partinin ismini seçim ittifakı kullanamaz. Çok açık bunu biz yazdık buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu muhtemelen ortadaki baskılardan falan çekinerek bilemiyorum hangi sebeplerle başka bunun kullanılabileceğini ilan etti. Ama şunu çok açık söylüyorum kanunun metnini bizzat kaleme alan, yazan birisi olarak söylüyorum mevcut bir siyasi partinin ismini bir seçim ittifakı kullanamaz. Millet Partisi diye bir parti var milleti tabirini bir seçim ittifakı kullanamaz yasak kanuna göre. Bir kere orada da bir sıkıntı var ama onu çok da mühim değil onlar birbirine benzemeyen siyasi görüşler ve siyasi partilerin bir araya geldiği bir ittifak. Bu da kanun çıktıktan sonra akıllarına gelmiş olan bir ittifak. Bu ittifakın sadece seçime yönelik sadece bazı partilerin barajı aşmayı garanti etmesine yönelik ittifak olduğunu da görüyoruz. Bu ittifaka ben aslında bir ittifak değil bir karşı ittifak diyorum" şeklinde konuştu.