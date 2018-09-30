TBMM Başkan Vekili Şentop: "Türkiye büyüyor, büyüdükçe ihtiyaçları daha artıyor"

Tekirdağ'da bir hayırsever çift tarafından yaptırılan okulun açılışında konuşan TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, "Türkiye büyüyor. Büyüdükçe ihtiyaçları daha artıyor. Eğitime ayrılan bütçe payının artması gayet tabidir” dedi.

Tekirdağ'da hayırsever Seval Ahmet Çetin çifti tarafından yaptırılan Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, hayırsever Seval Ahmet Çetin ve ailesi ile ilçe protokolü katıldı.

Programda konuşan Çetin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Öncelikle bu gün bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için şahsım ve ailem adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün bizim için ilklerin yaşandığı tarihi bir güne hep birlikte tanıklık ediyoruz. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için eğitimli iş gücüne eskisinden daha çok ihtiyacımız var. İyi bir eğitimin 3 temel şartı güçlü bir alt yapı, iyi bir donanım ve eğitimde çalışan kalifiye iş gücüdür. Devletimiz bu konularda gerekeni geleni yapmaktadır. Ancak sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bizlerde maddi imkânlarımızın el verdiği ölçüde devlet millet işbirliğini ortaya koymalıyız” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Tekirdağ çok göç alan ve Türkiye'de nüfus artışı olarak ikinci sırada, yüzde 3,62 oranıyla yıllık Türkiye'de yüzde 1,2 oranıyla yer alan ilimiz. Böyle bir nüfus artışıyla 5 bin öğrencilik dersliğe ihtiyacı var. Böyle hayırsever iş adamlarımızla bizim kendi büyükşehir olarak yatırım bütçesinin yüzde 13 eğitime ayıran 30 büyükşehir içerisinde biz de tek büyükşehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yatırımlarımız devam edeceğiz, çünkü en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırımlarında en birincisi eğitimdir" diye konuştu.

“Türkiye büyüyor”

Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Türkiye'nin büyüdüğünü dile getirerek, "2002'den bu yana bütçemizin en fazla pay ayrılan bölümü eğitimle ilgilidir. Bu süre içerisinde 300 bine yakın derslik kazandırıldı. Türkiye'deki 900 bin küsur öğretmenin yaklaşık 600 bine yakını bu dönem içerisinde göreve başladı. Türkiye büyüyor. Büyüdükçe ihtiyaçları daha artıyor. Eğitime ayrılan bütçe payının artması gayet tabidir. Bu alanda hayırseverlerimizin desteklerini Türkiye genelinde görüyoruz. Çerkezköy'de bu anlamda çok şanslı. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan 16 okul eğitime kazandırılmıştır” şeklinde konuştu.

"Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum”

Törende konuşan Vali Mehmet Ceylan ise teşekkürlerini ileterek "Göç alan hızla büyüyen nüfusu her yıl büyük oranda artan bir ilde yaşıyoruz. Bizim burada eğitim açısından eğitimde okullaşma açısından daha fazla çalışmamız daha fazla okullar derslikler üretmemizin gerektirdiğini bize belirtiyor. Bizler burada hükümetimizin ve devletimizin bizlere sağlamış olduğu bütçeyi en iyi şekilde değerlendirerek ve programlayarak yeni okulların oluşmasına katkı sağlayarak toplam 76 projemizi devam ediyor. Hayırseverlerimiz bu yapmış olduğumuz çalışmalara vermiş olduğu destek okullaşma açısından bizim için çok değerli ve anlamlı. Hep birlikte geleceğimiz olan yavrularımız için gayret sarf ediyoruz. Çerkezköy ilçemizde ciddi yatırımlar oldu ve olmaya da devam ediyor. İnşallah bu yıl sonu itibariyle tamamlayacağımız okullarla birlikte Çerkezköy ilçemizde 2019-2020 eğitim öğretim yılında bütün okullarımızda hedefimiz tekli eğitime geçmek ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bize düşen görevleri yapmak için gayret sarf ediyoruz. Önemli olan çocuklarımızı bilim ve bilgi açısından her anlamda donatımının sağlanması, milli ve manevi değerlerine bağlı geçmişini bilen çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi asıl amacımız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Buradan yetişecek olan neslimizin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma açısından en iyi şekilde yetişeceklerinin inancıyla Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesinin Hem Çerkezköyümüze hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle okulun açılışı gerçekleştirildi.