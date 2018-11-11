TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: “ABD, tek başına rolü elinde bulundurmak istiyor”

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında konuşan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, “Bu değişiklik Türkiye'yi daha hızlı hareket edebilen, daha kolay kararlar alabilen ve sonuç alabilen bir noktaya getirdi ve bunu yürürlüğe girmesi için de bir seçim yaptık. Böylece Türkiye bu önümüzdeki dönem, önümüzdeki yüzyıl Türkiye açısından yapılabilecekleri merkezi sistem çerçevesinde uygulamaya soktuk” dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve çok sayıda gazeteci katıldı.

20. yüzyılın dünya tarihinin en problemli, en kanlı yüzyılı olduğunu ifade eden Şentop, “İki büyük dünya savaşı olmuş 100 milyon civarında insan bu savaşlarda ölmüş. Zaman ilerledikçe de askerlerden çok sivillerin öldüğü savaşlar yaşıyoruz. 1 Dünya Savaşı'nda yüzde 95'i asker profesyonel, 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 70 milyon insan ölmüş, ölenlerin yüzde 70'ten fazlası sivil asker değil ve sonraki bölgeler arası devletlerarası savaşlarda da bu tür vahşetlere tanık olduk biliyorsunuz Bosna'da, Afganistan, Irak, Suriye'de olanları görüyorsunuz. Netice itibariyle 20. yüzyılın bir paradigması vardı, bu uluslararası paradigma çöktü. Şimdi 21. yüzyılın başında aynı zamanda yeni bin yılın başında yeni bir uluslararası paradigma üzerinde devletler itişip kalkışıyor. Yaşadığımız tartışmalar aslında bu çerçevede değerlendirilmelidir. İşte görüyorsunuz Amerika uluslararası alandaki tutumların Trump'ın sadece şahsi duygusal durumları ile ilgili değil. ABD böyle bir arayış içerisinde, yeni kurulacak olan uluslararası sistem içerisinde yine tek başına bir rolü elinde bulundurmak istiyor. Bunun için işte ambargolar koyuyor Avrupa Birliği'ne, Çin'e, Türkiye'ye Rusya'ya, İran'a başka ülkelerin de burada pozisyon alma durumu var. Türkiye'de bu yeni dönem ile beraber kurulacak olan yeni uluslararası düzeni içinde belirleyicileri arasında etkileyicileri arasında yer almak için gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun zamandır hepimizin bildiği işte ‘Dünya beşten büyüktür' söylediği zamanlar bunun bir hayal olduğunu dikkate alınmayacak çok şahsi ideal olduğunu söylemişlerdi. Fakat biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in bizzat kendisi Genel Sekreteri başkanlığında yeniden yapılandırılması ile ilgili Birleşmiş Milletler bir çalışma yapıyor. Yani dünyada 5 ülke, bütün dünyada devletler bir araya gelse bile onların dediğini aldığı kararları yaptırmayacak bir güce, veto yetkisine sahip” dedi.

Bu sebeple Türkiye'nin kendi siyasi sistemini yenilediğini de aktaran Şentop, “Uzun zamandır tartışılan hükümet sistemi ile ilgili sorunları sona erdirdik. Milletimizin teveccühü ile hükümet sisteminde bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik Türkiye'yi daha hızlı hareket edebilen, daha kolay kararlar alabilen ve sonuç alabilen bir noktaya getirdik ve bunu yürürlüğe girmesi için de bir seçim yaptık. Böylece Türkiye bu önümüzdeki dönem, önümüzdeki yüzyıl Türkiye açısından yapılabilecekleri merkezi sistem çerçevesinde uygulamaya soktuk. Tabi 5 yılda bir yerel seçimler yapıyoruz. 1 Mart'ta inşallah yerel yönetecek kanuna göre mahalli ihtiyaçları gidermek üzere bunları yerel yönetimleri seçeceğiz. Yerel seçimlerde bir hizmet yarışı olması gerekiyor. Normalde Türkiye'deki bütün ilçelerde ve illerde daha iyi hizmet edebilme vatandaştan toplanmış bu vergilerle daha az harcama yaparak, daha faydalı sonuçlar elde edebilecek ve vatandaşın memnuniyetine sağlayacak hizmetler yapmak. Bu anlamda bir hizmet yarışı söz konusu. Bu konuda AK Parti'nin başarısı bütün dünyada tasdik edilmiştir. Zaten Cumhurbaşkanımızı tanıtan da yerel yönetimlerdeki başarıdır. Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı döneminde İstanbul'u bambaşka bir şehir haline getirmişti. Tekirdağ'da da AK Parti'nin kuruluşundan beri yerel seçimlerde oyunu arttırarak önemli bir noktaya getirdiğini görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Şentop yaptığı açıklamanın devamında, “Şu anda belli olan husus, adaylık başvuruları 12 Kasım'a kadar devam edecek. 18 Kasım'da temayül yapılacak teşkilat temayülü. Yüksek Seçim Kurulu da 1 Aralık'a kadar istifası gereken istifası için bir süre verdi. Esas takvim daha ilan edilmedi. Kanun gereği yerel seçimlerde 1 Ocak itibariyle takvim başlıyor başlangıç tarihi o. 1 Ocak, 1 Aralık'ta ona göre belirlendi. Önceki takvime göre 15-20 Şubat civarında listelerinin kesinleşmesi bekleniyor. Değerlendirmeleri yapıldıkça karar verildikten belki biraz daha erken 12-15 Şubat'tan önce açıklamalar yapılabilir diye düşünüyorum. Tabi bu aday adaylığı başvuru süreci işlevi işin bir boyutu. Aday adaylığı başvurusu yapmayanlar genel merkezimizi yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde adaylığı uygun bulunanlar değerlendirmeye alınanlar olabilir. Yani bu 12 Kasım dışında çünkü bahsettim. Daha Şubat ortasına kadar bir süreç var istifalar için 1 Aralık'a kadar ama istifası gerekmeyenler için Şubat ortasına kadar kesinleşene kadar böyle bir ihtimal her zaman olabilir. Burada önemli olan tabi buna merkez yoklaması deniliyor. Bütün partiler de öyle yapacaktır. Merkez yoklaması usulünde genel merkez tarafından adayları belirleniyor. Çeşitli yöntemlerle kendisine göre bir çalışma yapıyor” diyerek açıklamasını noktaladı.