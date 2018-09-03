FETÖ, bu formu koruyup ideolojik içeriği değiştirdi; örgüt ideolojisini esas aldı” dedi.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter’dan ‘adli yıl açılışı’ ile ilgili tweet atarak, 27 Mayıs darbesi sonrası oluşan yargı hakkında paylaşımda bulundu. İlk olarak 27 Mayıs darbesine değinen Şentop, “27 Mayıs 60 darbesi sonrası, ağırlıklı olarak, (darbeci) idelojinin kontrolünde bir yargı oluşturulmaya çalışılmıştı. FETÖ, bu formu koruyup ideolojik içeriği değiştirdi; örgüt ideolojisini esas aldı” dedi.

Ardından FETÖ’cü yöntemlerden kurtulmuş yargı düzenini inşa etmek için büyük bir fırsatla karşı karşıya olunduğunu belirten Şentop, “Şimdi hukukun üstünlüğünü esas alan, ideolojiden ve FETÖ’cü yöntemlerden kurtulmuş yargı düzenini inşa etmek için büyük bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu fırsatı bilen ve onu değerlendirmek azmiyle çalışan tereddütsüz bir siyasi irade de mevcut” ifadelerini kullandı.

Çok çalışılması gerektiğine de vurgu yapan Şentop, “Türkiye’de yargının bu serencamını bilen hâkim ve savcılarımıza, avukatlarımıza da hukukun üstünlüğüne inanan bir anlayışla daha çok çalışma sorumluluğu düşüyor. Yargının tek ideolojisi vardır: hukuk. Yeni adli yılın hukukun üstünlüğüne inanan bir yargı anlayışının yerleşmesi bakımından çok daha ileri mesafeler alacağımız bir yıl olmasını temenni ederim. Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.