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28 Ağustos 2018 23:21

TBMM Başkanvekili Şentop’tan Macron’a tepki

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Türkiye tarihi Fransa Cumhurbaşkanının dönemsel olarak tasnif ve değerlendirme kapasitesini aşacak zenginliktedir" dedi.

TBMM Başkanvekili Şentop’tan Macron’a tepki

28 Ağustos 2018 23:21


Fransız diplomat ve yetkililerle bir araya gelen ve Türkiye hakkında, “Erdoğan’ın Türkiyesi Mustafa Kemal’in dönemindeki Türkiye değil. Ama Türkiye ile yeni bir tip ilişki tesis edilmeli” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepkiler devam ediyor.


TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak yaptığı açıklamayla Macron’a tepki gösterdi. Şentop, "Sayın Macron’a: Macron Fransası, Petain Fransası mıdır; de Gaulle Fransası mıdır? Türkiye tarihi, Fransa Cumhurbaşkanı’nın dönemsel olarak tasnif ve değerlendirme kapasitesini aşacak zenginliktedir. Fransa tarihi, bir merak ve meşguliyet olarak Macron’a kafi gelir" dedi.




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