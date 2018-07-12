Bölge Müdürü Nihat Aslan mahalle sakinlerine kaza sonrasında gösterdikleri üstün gayretten ötürü teşekkür etti.

Köy kahvesinde Sarılar Muhtarı Fuat Döner ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Aslan, “Hepinize teşekkürler, hepinizden Allah razı olsun. Biz Türk Milleti zor günde hep bir birimizle birleşiriz, bütün oluruz. Allah’tan böyle bir kaza meydana geldi hiç gelmesini istemezdik. 24 kişinin ölümü çok acı bir şey ben o günden beri doğru düzgün uyuyamıyorum” dedi.

Kazanın ardından uzmanlara inceleme yaptırdıklarını da kaydeden Aslan, “Biz uzmanlara incelettirdiğimizde gelen su yoğun bir şekilde gelmiş ve bir anafor meydana getirmiş. Anafor meydana getirince direğin dibini oymuş, killi toprağa gelince durmuş. Dolayısıyla şu anda bizim geçidimizin buranın bir buçuk metre genişliğine hiç dokunmadık ölçtük bir buçuk metre genişliğinde iki metre otuz santim yüksekliğinde hiçbir şeyi yoktu. Geldiğimizde de gece de baktık gündüz de baktık yoktu, çalı çırpı da yoktu o zaman doğal afetlerde aniden geldiği zaman bir şey yapamıyorsun” diye konuştu.

Nihat Aslan ayrıca, “Kısım şefimiz burayı iki gün önce dolaşmış, bakım müdürümüz burayı Haziran ayında bayramdan sonra komple dolaşmış. Ne olursa olsun afet de olsa insanlarımızın ölmemesi için tedbir almak zorundayız. Bu yüzden dolayı da burada şu oldu bu oldu değil ne gerekirse aynı tedbirleri almak için yapılması gerekenleri yapacağız. Şu anda da zaten yaptığımız incelemelerde arkadaşlarımız, bilirkişi var ve incelemelerini yapıyor” şeklinde konuştu.