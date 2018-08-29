Tedavi edilen Sarman sahiplendirildi

Çorlu Belediyesi şikayet hattına gelen bir ihbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler yaralı bir kedi buldu. Araba çarpması yüzünden acı çeken ancak son derece uysal olan yaralı kedi barınağa getirilerek tedavi altına alındı.

Sarman adı verilen sevimli kedinin veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolünde sağ arka bacağının birçok noktasında kırık tespit edildi. Kırıkların dokulara zarar vermesi ve uzun bir süre boyunca veterinerlik hizmeti alamamasından dolayı son derece tehlikeli düzeyde enfeksiyon görülmesi, bacağın artık geri döndürülemez olması ve enfeksiyonun hayati bir risk oluşturması nedeniyle amputasyon kararı alındı.

İyi geçen ameliyatın ardından Çorlu Belediyesi personeli tarafından yara bakımlarının yapılmasıyla birlikte zaman içerisinde sağlığına da kavuşan Sarman, bir bacağının da olmaması nedeniyle tekrar sokağa salınamadı. Misafir olduğu süre boyunca Geçici Hayvan Bakımevinde personelle arkadaşlık eden Sarman, iki duyarlı vatandaşı tarafından sahiplenildi.

Yılda ortalama 850 hayvanın sahiplendirildiği Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde sokakta yaşamını idame ettiremeyecek ve eğer sahiplenilmezse ömrünün sonuna kadar barınakta yaşamını sürdürmek zorunda olan ampute hayvanlar duyarlı vatandaşları bekliyor. Hayvan sahiplenmek isteyen duyarlı vatandaşların Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret edip yetkililerle iletişime geçebilecekleri kaydedildi.