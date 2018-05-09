Teftiş Kurulu Başkanı Ala Tekirdağ’da

Okul ziyaretleri kapsamında Tekirdağ’a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala; Süleymanpaşa Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokulu, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Çorlu İMKB Fen Lisesi ve Çorlu Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel/Abdullah Öğücü Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret ettiği okullarda öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler tarafından karşılanan Atıf Ala; öğretmenlerle ve yöneticilerle öğretmenler odasında bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı´nın uygulamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, öğretmenler ve yöneticilerin sorularını yanıtlayarak Bakanlığımız çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, okul ziyaretlerinin ardından ilimizden ayrıldı.