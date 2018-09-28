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Tehlike saçan okul duvarı yıkıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ortaokulun tehlike arz eden istinat duvarı yıkılıp panel çit teli çekilerek güvenli hale getirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ortaokulun tehlike arz eden istinat duvarı yıkılıp panel çit teli çekilerek güvenli hale getirildi.


Camiatik Mahallesi'nde bulunan ve 75. Yıl İlkokulunun çökme tehlikesi bulunan istinat duvarı okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün harekete geçmesi üzerine yıktırıldı. Yıkım işleminin ardından bölgeye panel çit teli çekilerek, duvar güvenli hale getirildi.

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