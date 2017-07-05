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05 Temmuz 2017 09:24

Tehlikeye ramak kaldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kamyonetin kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tehlikeye ramak kaldı

05 Temmuz 2017 09:24


Kaza, Çerkezköy küçük sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki 34 YR 4676 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.


Elektrik direğinin devrilmesine ramak kalırken, kamyonet sürücüsü olayın şoku ile olay yerinden uzaklaştı. Sinir krizi geçiren sürücü Ahmet Ç.’nin kullandığı kamyonetin içerisinde çok sayıda alkollü içki şişesi çıktı. Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri elektrik direğine müdahale etti.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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