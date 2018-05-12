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12 Mayıs 2018 10:41

TEKİDAĞ RAM’den, psikolojik danışmanlara yönelik eğitim çalışması

Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün çalışma bölgesinde görev yapan gönüllü 60 psikolojik danışman ve destek eğitim odası öğretmenine yönelik Ebru Nayim Fen Lisesi Toplantı Salonunda "Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrenciler Ve Okul Uygulamaları" konulu eğitim çalışması düzenlendi.

TEKİDAĞ RAM’den, psikolojik danışmanlara yönelik eğitim çalışması

12 Mayıs 2018 10:41


Eğitimi veren uzman psikolojik danışman Ömer Cimem, öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüğünün gelişim dönemlerine göre belirtileri, okullarda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle yapılabilecek çalışmalar, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların velilerine yönelik öneriler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. sunum sonunda eğitime katılan öğretmenlerin soruları uzman psikolojik danışman Ömer Cimem tarafından yanıtlandı.


Eğitim sonunda, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez tarafından, programa katılımından dolayı Ömer Cimem’e teşekkür belgesi verildi.




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