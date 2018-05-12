Eğitimi veren uzman psikolojik danışman Ömer Cimem, öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüğünün gelişim dönemlerine göre belirtileri, okullarda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle yapılabilecek çalışmalar, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların velilerine yönelik öneriler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. sunum sonunda eğitime katılan öğretmenlerin soruları uzman psikolojik danışman Ömer Cimem tarafından yanıtlandı.

Eğitim sonunda, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez tarafından, programa katılımından dolayı Ömer Cimem’e teşekkür belgesi verildi.