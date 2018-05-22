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22 Mayıs 2018 13:07

Tekira AVM’den hediye yağmuru

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Tekira AVM’de birbirinden özel hediyeler sahiplerini buldu.

Tekira AVM’den hediye yağmuru

22 Mayıs 2018 13:07


19 - 20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ’Alışveriş Maratonu’ etkinliği ile sporu ve alışverişi bir araya getiren Tekira Alışveriş Merkezi, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birbirinden eğlenceli ve hareketli dakikalara ev sahipliği yaptı.


Katılım sağlayan tüm yarışmacıların hediye kazandığı ’Alışveriş Maratonu’ etkinliğinde yarışmacılar, birbirinden renkli ve eğlenceli engelleri en kısa sürede geçmeye çalışarak hediyelerin sahibi oldu. Günün sonunda kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde en kısa sürede parkuru tamamlayan kişilere büyük ödül olarak bisiklet ve 200 lira değerinde hediye çekleri, Tekira AVM’de düzenlenen ödül töreninde teslim edildi.


Tekira Alışveriş Merkezi, yaptığı etkinlikler ile ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatmaya devam edecek.




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