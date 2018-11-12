Tekirdağ AHBAP, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mendil, peçete, kolye, küpe, toka satarak geçimini sağlamaya çalışan ancak borçlarından dolayı sıkıntılı günler yaşayan 75 yaşındaki yaşlı bir kadına Ahbap Tekirdağ sahip çıktı.

Sosyal medyada atılan bir tweetin birkaç saatte yüzlerce paylaşılması ile gündem olan yaşlı kadına Ahbap Tekirdağ ulaştı ve kadına yardım elini uzattı. Sosyal medyada yaşlı kadının fotoğrafının, “Bu teyze Tekirdağ/Çerkezköy'de Pera Kafe'nin önünde mendil satıyor. Asla dilenmiyor. Gidin bir elini öpün, mendilini alın. Ben hikayesini dinledim, sizde dinleyin. Çok yardıma muhtaç. Hadi yardım elimizi uzatalım. Bu kış günlerinde yüreğini ısıtalım” notuyla paylaşılmasının ardından yaşlı kadını aramaya koyulan Ahbap Tekirdağ gönüllüleri kısa bir süre içinde kendisine ulaşmayı başardı.

"Çok mutlu olduk”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahbap Tekirdağ Şehir Başkanı Seren Yıldırım, "Teyzemizi olayın hemen ertesi günü bulduk. Gittik, konuştuk hikayesini dinledik, hatta evinde bizleri misafir etti. O kadar cana yakın ve iyi bir insan ki. Birkaç aylık borcu varmış. O borcu kapatıncaya kadarki mutfak alışverişini gerçekleştirdik. Bir güzel de evini temizledik. O çok mutlu oldu, biz ise ondan da mutlu olduk” dedi.

"Asıl amacımız ihtiyacı ortadan kaldırmak”

Twitter, Facebook ve İnstagram'dan Ahbap Tekirdağ hesaplarına gelen onlarca başvuruyu inceleyerek harekete geçtiklerini belirten Yıldırım, “Ahbap Tekirdağ olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak çok önemli. Ancak daha da önemli bir nokta var. İhtiyacı ortadan kaldırmak. Bizler günü kurtarmak adına destek olmuyoruz. İhtiyacın tamamen ortadan kaldırılması adına çalışmalar yapıyoruz. Tamamen gönüllülerden oluşan ekibimizin tek bir amacı var amacımız yüzleri güldürmek” şeklinde konuştu.

"Siyaset üstü bir oluşumuz”

Ahbap Tekirdağ'ın sadece yardımlaşma değil birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdiğine değinen Ahbap Tekirdağ Şehir Başkanı Seren Yıldırım, "Çevre, yardımlaşma, insanlık, sanat, bilim ve teknoloji, medya, ağ ve eğitim olmak üzere 8 ayrı çalışma grubumuz var. Arkadaşlarımız her geçen gün yeni projeler ile şehrimize, bölgemize, ülkemize sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Haluk Levent'in ve Ahbap Türkiye'nin yönlendirmesi ile çok önemli işler başarıyor. Siyaset üstü bir oluşumuz. Gerek Tekirdağ, gerekse Türkiye'de sevginin ve gerçeğin peşinde koşarak yapacak çok işimiz var” açıklamasında bulundu.