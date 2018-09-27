Tekirdağ “Anne Biliyor musun?” projesine ev sahipliği yaptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin Yeşilsırt Mahallesi'nde yapılan etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Başkan Danışmanı Nejat Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Yeşilsırt Mahalle Muhtarı Hürriyet Borucu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Seminerin hayırlı olmasını diliyorum”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak seminerin hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm etkinliklerde olduğu gibi, 'Anne Biliyor musun?' etkinliğine de Yeşilsırtlı kadınların yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. Göreve geldiğimiz günden bu yana önemli projeleri gerçekleştirdik. Tekirdağ, büyükşehir oluşunun ikinci ve üçüncü dönemlerinde Türkiye'nin önemli büyükşehirlerden biri olacaktır. Ben bu seminerin hayırlı olmasını temenni ediyor, hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

"Anne Biliyor musun?" eğitim programında, Ebe ve Doğuma Hazırlık Uzmanı Pınar Mallı, anne adaylarına ve annelere gebelik, doğuma hazırlık ve doğum sonrası bebek bakımı hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı. Pedagog-Aile Danışmanı Canan Şimşek Karabulut ise; mutlu gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası süreçte çocukların uyku, beslenme ve tuvalet alışkanlığı ile ilgili iletişim becerileri hakkında seminer verdi. Etkinlik, gebelik, çocuk bakımı ve eğitimi konusunda soruların yanıtlanması ile katılımcılara çocuklar için hazırlanmış hediyelerin takdim edilmesinin ardından son buldu.