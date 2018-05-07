Tekirdağ Birlik Yem Fabrikası’nın tanıtım toplantısı gerçekleşti

Ş. tarafından düzenlenen Tanıtım Toplantısı ve Birlik Günü etkinliği yapıldı.

Malkara’da gerçekleşen etkinlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Birlik Yem Fabrikası Genel Müdürü Ali Osman Yaşar, muhtarlar ve vatandaşlar da yer aldı.

“Malkara ve Hayrabolu Türkiye’nin tarım ve hayvancılığının başkentidir”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak programda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılık alanındaki sürdürdüğü projelere değinerek, “Birlik Yem Fabrikası’ndaki üretime Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hayvancılık politikamız gereğince başladık. Amacımız kar elde etmek değil, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Mera iyileştirme projelerimiz ile de üreticilerimize ciddi destekte bulunduk. Malkara ve Hayrabolu Türkiye’nin tarım ve hayvancılığının başkentidir. Bu bölgelerin korunması ve buradaki üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Görev süremizin geri kalanında da hizmetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tanıtım Toplantısı ve Birlik Günü etkinliğinde konuşmaların ardından katılımcılara Birlik Yem Fabrikası gezdirildi ve yetkililer tarafından fabrikadaki üretim hakkında bilgi verildi.