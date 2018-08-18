Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekirdağ İnşaat Mühendisleri Odası ortaklığında 17 Ağustos Marmara Depreminin 19. yıldönümü dolayısıyla "Marmara’da Deprem Çalışmaları ve Depreme Dirençli Yapılar" konulu panel düzenledi.

Panelim açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Adem Bakır, "Malumunuz bölgemiz deprem hattında önemli bir bölge. 17 Ağustos depreminin 19’uncu yılında bu depremin unutulmaması gereken bir deprem olduğu belli iken bizler de depreme muhatap bir bölgedeyiz. Biz, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte paydaş bir panel düzenleyerek şehrimizde depremle ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı, yapılar anlamında depreme ne gibi önlemler alınabileceği anlamında panel düzenlemek istedik. Bizler bu konunun asıl muhatabıyız çünkü inşaat mühendisiyiz. Yapının zemin incelemesinden iskan alanına kadar bütün aşamalarında inşaat mühendisleri muhatap meslek grubudur. Yapının yapım sürecinden önemli olan bir husus vardır; yapının projelendirmesinde olduğu kadar yapının inşaat aşamasındaki denetim de çok önemlidir. Ülkemizde yapı denetim sistemi diye bir uygulama yapılmaya başlandı. Fakat yeterli olabildiği konusunda soru işaretlerimiz oluyor. Özellikle inşaat mühendisi arkadaşlarımızın da hassas olduğu bir konu var; yaptığımız projelerin denetlenmesinde şantiyelerdeki şantiye şefi uygulamasında biraz süreç farklılığı oluyor. Farklı meslek gruplarından şantiye şefi belirlenebiliyor. Malumunuz yapının sağlamlığının netleşmesi inşaat mühendisinin yükümlülüğünde olan bir konu. Bu konuda idarelerle, meslek odalarıyla görüş alışverişindeyiz, bu konuda tutarlılık olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler inşaat mühendisleri olarak yapı ve proje sahiplerinin, bina, konut yapacak insanların şantiye şefi olarak işe alınmasının tercih edilmesini istiyoruz" dedi.

"Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, Tekirdağ’ın 30 Mart 2014 tarihinden itibaren büyükşehir olduğunu ve idari yapısının değiştiğini ifade ederek, "115 yıl önce yapılan binaya bakıyorsunuz ayakta duruyor ama 1984 yılında yapılan belediye binasını yıkmak zorunda kalıyorsunuz. O binayı yıkarken gördüğümüz manzara bizi dehşete düşürdü. Tekirdağ’da deprem gerçeği var. Yıktığımız belediye binasına her gün 2 bin kişi girip çıkıyordu. Ben büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra bana kullandığımız binalarımızın depreme dayanıklılık raporları gelince ben dehşete düştüm. Biz Tekirdağ olarak 263 bin binamız var. Bu binaların yüzde 70’inin 1999 yılından önce yapıldığını ve Tekirdağ’ın deprem bölgesinde olduğunu düşününce şehrimize yapılacak en büyük hizmetin o binaları yıkmak olduğunu daha iyi görüyorsunuz. Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır" diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuşmasında Tekirdağ’ın deprem bölgesinde olduğunu belirterek "Her an tekrar bir deprem yaşayabiliriz, bu depreme hazırlıklı olmalıyız. Panelin hazırlanmasında emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Marmara’da Deprem Çalışmaları ve Depreme Dirençli Yapılar panelinde konuşmaların ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Gülüm Tanırcan "MarDİM Projesi ve Sonuçları", Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Bal ise "Yapı Mühendisliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Deprem Sönümleyici Sistemleri" konulu konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Depreme hazırlık çalışmalarımız hızla devam etmektedir"

Panelde son konuşmayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener gerçekleştirdi. Sevim Avcı Yener, katılımcılara Büyükşehir Belediyesinin deprem hakkındaki çalışmaları hakkında bilgi vererek "Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler hayatımızın bir parçası. Eskiden de vardı, şimdi de var, gelecekte de var olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak afetleri yaşamadan önce her türlü önlemleri alarak kayıplarımızı en az düzeye düşürebilmek için çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Afetlere hazırlık konusunda yaptığımız bazı çalışmalardan kısaca bahsetmek isterim. Tekirdağ Şarköy, Saray, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ilçelerimizde zemin ve çoklu doğal risk haritaları hazırlandı. Şarköy İlçesinde hattı üzerindeki altı mahallede, Süleymanpaşa İlçesinde Barbaros-Kumbağ ve Gaziköy-Uçmakdere mahallelerinde, Saray İlçesi Beyazköy Mahallesi’nde Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde, Hayrabolu ilçesinde Şalgamlı ve Çerkezmüsellim Mahallelerinde, halihazır çalışmaları bitirilen alanların plana esas jeolojik-jeoteknik etütleri ile Muratlı ilçesi merkezinde ve Marmaraereğlisi ilçesi merkezinde Mikrobölgeleme çalışmaları bitirilmiştir. Yaklaşık 24 bin hektarlık alanın zemin veri tabanı hazırlandı. Tüm çalışmalar Bakanlık tarafından onaylanmaktadır. Kandilli Rasathanesi ile deprem erken uyarı ve yapısal alarm sistemleri kurulması projesi başlatıldı. Bu kapsamda Kandilli Rasathanesi ile protokol imzalanarak toplam 3 adet ivme ölçer ilimize yerleştirilmiştir. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yer alan 4 adet Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonlarından yakın çevremizde olan tüm deprem verileri anlık olarak alınıp, web sayfamızda yayınlanıyor. Kandilli Rasthanesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi ve JICA Japon İşbirliği ile yürütülen Marmara Bölgesi Deprem Tsunami ve Risk Azaltma Projesinde Büyükşehir belediyesi projede yer almıştır. İstanbul Üniversitesi, Anglia Ruskin Üniversitesi, Pavia Üniversitesi, Porto Üniversitesi, Arnavutluk ve Slovenya’nın katıldığı Liquefact Projesine destek vermektedir. Kandilli Rasathanesi ve Belediye Eğitmenlerimiz ile vatandaşlara ve kamu personellerine Temel Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimleri verildi. Deprem Simülasyon tırı ile tüm ilçeleri ziyaret etti. 50 bin vatandaşımıza Temel Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması eğitimleri verildi. İlimizde afet ve acil durumlara karşı vatandaşlarımızda farkındalık sağlayarak gönüllülük bilincini oluşturmak amacıyla Tekirdağ Afet Gönüllüleri (TAG) projesi hayata geçirilmiştir. Daire Başkanlığımız kurulduğundan bugüne gerçekleştirilen bütün çalışmalarını vatandaşlarımızın rahatça inceleyebilmesi ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerden haberdar olması amacı ile Tekirdağ Afete Hazır adlı afet.tekirdag.bel.tr internet sitemiz kuruldu" dedi.

"258 adet afet toplanma alanı belirlenmiştir"

"Afetin ilk saatlerinde vatandaşlarımızın geçici olarak ikame edeceği yapısal tehlike ve risklerden uzak 258 adet afet toplanma alanı belirlenmiştir" diyen Yener, "Olası bir afet halinde vatandaşlarımıza en hızlı şekilde yardım sağlamak, acil ihtiyaç duyulacak temel malzeme ve ekipmanları karşılamak amacıyla 11 ilçemize içerisinde arama-kurtarma, ilkyardım, barınma, giyim, defin gibi öncelikli alanlara dair çeşitli malzemeleri bulunduran 15 adet afet konteyneri alımı gerçekleştirildi. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik yarışmasında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen`Yardıma Uzan İlk El’ projesi Marmara Belediyeler Birliği tarafından Afet Yönetimi kategorisinde Altın Karınca Belediyecilik ödüllerinde birinciliğe layık görüldü. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait farklı ilçelerde bulunan 90 adet yapının Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kapsamında bina performans değerlendirmesi yapılmıştır. Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde kalan yaklaşık 7 bin hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm Master Planı İle İlgili İstanbul Teknik Üniversitesi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında Ortak Hizmet Protokolü imzalanmıştır. İl bütününde 6306 sayılı yasa kapsamında mevcut yapıların ruhsat durum analizi yapılmak suretiyle üzerindeki yapılaşma sebebiyle riskli alan potansiyeli taşıyan alanların belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Kentsel Dönüşüm Master Planına göre zemin ve üst yapı nedeniyle 1. derece öncelikli potansiyel dönüşüm alanı olarak belirlenen Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi sınırları içinde kalan yaklaşık 14.5 hektarlık alana ilişkin etapta Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Ön Fizibilite Çalışmaları, meclis kararı ve askı süreci tamamlanmıştır. Kentsel dönüşüm dosyası hazırlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur. Bu projelerimiz depreme hazırlık çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Deprem ve Kentsel Dönüşüm konusunda çok hassas davranan hiçbir zaman desteğini Daire Başkanlığımızdan eksik etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a, bizlere bilgileri ve tecrübeleri ile ışık tutan Kandilli Rasathanesi Öğretim Üyesi hocalarıma teşekkürü borç biliriz" dedi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen panele Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Adem Bakır, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve akademisyenler katıldı.

Marmara’da Deprem Çalışmaları ve Depreme Dirençli Yapılar paneli yapılan konuşmaların ardından son buldu.