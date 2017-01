Çorlu Belediyesi’nin 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısına katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, toplantının gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, “Maalesef geldiğimiz noktada dünyanın süper güçleri ülkemizi de içine alarak bir kötü bir oyun tertipliyorlar. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Tek bayrak, tek devlet. Devletimiz güçlüdür, hükümetimiz güçlüdür, bütün partilerimiz güçlüdür” dedi.

“2017 yılında ilçe belediyelerinin meclis toplantılarına katılmak istediğini kaydeden Albayrak, “İlk olarak Kapaklı Belediyesi’nin meclis toplantısına katıldım, ardından Çerkezköy’de toplantıya katıldım. Bugün de ilk olarak Süleymanpaşa ilçesindeki toplantısına katıldım şimdi de Çorlu Belediyesi’nin meclis toplantısındayım. Ergene ve Malkara belediyelerinin toplantılarına katılacağım. Yarın hareketli bir gün olacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yatırımlarımızın açılışını ve temel atmasını gerçekleştireceğiz. Yeni açılışlarımız var. Tüm milletvekillerimizi davet ettik. Genel başkanımızı davet ettik, bizleri kırmadı, gelecek ve hepimizin emeği olan eserlerin açılışını yapacağız” diye konuştu.



“Kalan 27 ay daha önemli”

“Çorlu’da 27 ay daha hizmet edeceğiz” diyen Albayrak, “Göreve geldiğimiz zamandan beri, 33 ay geçmiş durumda. Zaman hızlı akıp geçiyor. Bu süreyi gayet samimi söylüyorum. Zamanı en güzel şekilde değerlendirerek, geldiğimiz noktada iyi bir yerdeyiz. Kalan 27 ay daha önemli. Bana göre geçen 33 aydan 3 kat daha değerli bir zaman. Çünkü ilk 33 ay yeni kurulan büyükşehir belediyesinin sisteminin oturması, birimlerin kurulması ile geçti. Artık 27 ayda geçen zamanı kapatmak ve gelecek döneme hazırlık yapmak gerekiyor. Daha hızlı çalışmaya başlayacağız. 45 önemli tesisin temel atması ve açılışı var. 450 milyon liralık önemli yatırımlar bunlar. Bu hiçbir zaman, bu eserleri ben yaptım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptı değil, 60 büyükşehir belediye meclis üyesinin, ortak eseridir.”

Albayrak ayrıca, “Çorlu için her zaman söylediğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Benim bir avantajım var. Ünal Baysan gibi bir belediye başkanı ile çalışmak. Deneyimi ile her şeyi ile geldiğimiz noktada hepimize güç kattı. Çorlu’nun büyükşehir belediyesindeki CHP’li, AK Partili üyeleri de gayet güzel bir şekilde, Çorlu’nun sorunlarını, isteklerini, genel taleplerini ve Çorlu’nun yatırımlarını çok güzel bir şekilde takip ediyorlar ben hepsinden çok memnunum. Bir aile olduğumuzda, büyükşehir belediyesinde alınan kararların yüzde 95,2’sinin oy birliği ile alınmış olması da bu birliği, birlikteliği ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.



“Tek bayrak, tek devlet”

“Gönül arzu eder ki ülkenin sorunlarını çözmede de, bu bizim Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ndeki ulaştığımız yüzde 95’in ülke genelinde de olması” diyen Başkan Albayrak, “2016 ülkemiz için iyi geçmedi. 2017’ye büyük umutlarla başlarken bile, sabah kalkıp yeni heyecanla başlarken kan ve gözyaşı gördük. Olayın Avrupa’ya yansıması, hepimize yansıması gibi değil. Turizmin geldiği nokta meydanda. Bizim bir an evvel bu kaosu aşmamız gerekiyor. Bunu aşmak için hepimizin aynı kuvvet içerisinde olmamız gerekiyor. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. 34 sene önce Diyarbakır’da görev yapmış bir arkadaşınızım. Oradan çok güzel duygularla ayrıldım. Orada terör yoktu. Ne oldu da o noktadan bu noktaya geldik. Ülkemizi bölmek isteyen bölücü güçler ortaya çıkıyor. Oysa bizim hudutlarımız belli, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Misak-ı Milli hudutlarımızı çizerken budur, bunu koruyacağız, kimsenin toprağımızda gözü olmasın mesajı verdiler. Maalesef geldiğimiz noktada dünyanın süper güçleri ülkemizi de içine alarak bir kötü bir oyun tertipliyorlar. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Tek bayrak, tek devlet. Devletimiz güçlüdür, hükümetimiz güçlüdür, bütün partilerimiz güçlüdür. Türkiye bunun üstesinden gelecek. Tek dileğimiz, inşallah 2017 yılında şehit haberleri, katliam haberleri almayalım, daha mutlu olalım” diye konuştu.



“Vatandaş bu görevi bize 5 yıllığına verdi”

Çorlu’da yapılacak yatırımlarla ilgili olarak da bilgiler veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

“Yeni Pazar yeri ihalesi yapıldı. Çorlu’daki yatırımlar için kamulaştırmaların sonuna geldi. 207 ve 2018 yılında Çorlu söz verdiğimiz bütün yatırımları alacak. Ben biraz sabır istiyorum. Tabiat şartlarından, doğal şartlardan siyaset malzemesi çıkarmamak lazım. Yağmur yağdı, kar yağdı, çukur oldu, çamur oldu. Şimdi de yapamıyorsanız bırakın biz gelelim demeye başladılar. Bunu da anlamıyorum. Siz gelin veya biz gelelim, gelecek olan bu ülkenin insanı ama vatandaş bize bu görevi 5 yıllığına verdi. 60 ay, bin 285 gün için verdiler. Bu yüzden ben şimdi bunu diyenlere siz bırakın biz gelelim desem gülersiniz bana, onun için bir birimize güldürmeden, ülkenin sorunlarına sahip çıkarak, Çorlu hepimizin, Tekirdağ hepimizin, Türkiye hepimizin. Bu işin siyaseti olmaz, sıkıntının siyaseti olmaz. Sıkıntı ile çamur oldu, yağmur, yağdı, kar yağdı bak ne oldu demek olmaz. Kar yağışında Tekirdağ’da kriz merkezinin başındaydım. 158 personel ve 58 hizmet aracı ilçelerdekiler hariç, hiç evlerine gitmeden 48 saat çalıştılar, güzel çalışma yapıldı ve ciddi bir kar yağmasına rağmen bunun üzerinden geldik. Her şey daha güzel olacak, yalnız yeter ki bir birimizi istekle ve sabırla destekleyelim. 2017 yılının hepinize başarılar, güzellikler, sağlıklar, esenlikler getirmesini diliyorum. 2017, Çorlu için, Tekirdağ için Türkiye için herkesin mutlu haberlerle uyandığı sene olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, her şey gönlünüzce olsun” şeklinde konuştu.



“Terörün galip gelme şansı yok”

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan da, meclis toplantısı öncesi yaptığı konuşmada: “2016 çok üzücü olaylara sahne oldu. 2017’ye girdiğimiz akşam dahi Türkiye’de büyük bir terör olayı yaşanarak yine birçok vatandaşımız katledildi. Bunları tasvip etmemiz mümkün değildir ama şua da bir gerçek terör nereden gelirse gelsin muhakkak sonunda yenilecektir, galip gelme şansı yoktur. Terörün de hiçbir zaman için, bu haklıdır, bu haksızdır gibi bir terimi olamaz. Hiçbir katliamı haklı göstermek gibi bir düşüncemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Tüm vatandaşlarımıza, Çorlu Belediye Başkanı olarak Çorlu Belediye Meclisi üyeleri adına 2017 yılının Türkiye’mize, Çorlu’muza, Tekirdağ’ımıza, huzur getirmesini diliyorum” dedi.