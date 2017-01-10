Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi’nde yapılan toplantıda meclise gelen evraklar görüşülmek üzere gerekli komisyonlara havale edildi. Meclisin çalışma takviminin belirlendiği toplantıda yine eskisi gibi Büyükşehir Meclisinin her ayın ikinci salı günü toplanmasına karar verildi. Meclisin tatil ayı da yine ağustos ayı olarak belirlendi.

Yapılan seçimde Denetleme Komisyonuna Varol Türel, Nedim Yılancı, Mustafa Karaçay ve Sami İkizler seçildi.