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23 Aralık 2016 17:37

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2017’de daha fazla yatırım yapacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2017’de daha fazla yatırım yapacak

23 Aralık 2016 17:37

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin, 2017 yılında kapsamlı bir şekilde yatırım uygulamasına geçeceği ve yatırımları hızlı bir şekilde daha da artacağı bildirildi.
Konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda başta yatırımcı birimlerin yetkilileri ve personeli olmak üzere Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları bilgilendirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Genel Sekreter Oral Karakaya’nın da katıldığı toplantıda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz tarafından, artışı iyi bir şekilde yönetmek vatandaşların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirmek için kurulan Yatırım İzleme ve Değerlendirme Sitemi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz ayrıca katılanların sorularını da cevapladı.



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