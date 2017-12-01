Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi toplam maliyeti 10 milyon TL olan 8 adet greyder, 1 adet mobil taş kırıcı, 3 adet kanal kazıcı ve 1 adet hizmet aracı olmak üzere toplam 13 adet yeni iş makinesini araç filosuna ekledi. Süleymanpaşa sahil dolgu alnında gerçekleşen devir teslim törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, daire başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat konuşmasında Büyükşehirin en önemli yatırımlarından bir tanesinin araç parkını genişletmesini olduğunu dile getirerek, "Büyükşehirin ruhunda zaten makine parkı gerekli bir şey yani taşıma su ile değirmen dönmüyor. İlk biz de göreve geldiğimizde belediye yeniydi ilk yaptığımız işlerden bir tanesi ihtiyacımız olan makine parkını toparlamak oldu. Çok şükür biz de aynı mantıkla bir sosyal demokrat belediyenin mantığıyla kendi iş makinelerimizi temin etme yoluna gittik. Elbette Büyükşehirin işi bizim gibi değil bizimki daha basit sizin daha çok makine ihtiyacınız var, daha çok makine gerektiren iş yapmaya göreviniz var. Bu nedenle paraları bir yere savurmak değil işte bunlar yerli yerinde fiyatları belli alındığı yerler belli üstelik de iyi pazarlıklarla bunların alındığını ben son derece biliyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yatırımların hızla devam edeceğini belirterek, "Bugüne kadar yapılan yatırımların ve devam eden yatırımların TESKİ dahil toplam tutarı 1 katrilyon 250 milyon TL. Yani bir düşünün. 65 TESKİ’den olsa 100 de bizden olsa 165 projeye neden gerek duyduk. Ne kadar Tekirdağ’ın geri bırakıldığını anlasınlar. Tekirdağ dediğimiz gibi vergi vermede 59’uncu sırada almada 51’inci veya 45’inci sırada ise önce bunlara bakalım yani ben bunları yaptıysam gurur duymamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak iş makinelerinin devir teslim töreni son buldu.